Las imágenes del departamento de Felipe Pettinato tras el incendio en el que murió su amigo

Otro detalle importante es que el informe preliminar de Bomberos no favorecería al joven ya que indica que las llamas podrían haber sido iniciadas de forma intencional. Según explicó Fabián Doman en "Momento D", aún estudian con qué elemento comenzó el incendio.

"El primer informe de los Bomberos no lo favorece a Felipe Pettinato. Un incendio puede comenzar desde un error involuntario, por ejemplo, la clásica estufa, la clásica vela. No es esto lo que dice el informe preliminar. Dice que hubo un elemento ígneo capaz de generar una llama libre. Esto que parece técnico te lo traduzco, está diciendo que algo inició el incendio y no fue casual, que podría ser un fósforo, una mecha de papel, un encendedor", explicó el conductor.

Mientras tanto, Felipe continúa internado en una clínica privada por intoxicación con monóxido de carbono. Él es el único testigo de lo ocurrido y lo único que se sabe es que cuando los Bomberos entraron se encontraron con el joven y su amigo Melchor Rodrigo que ya estaba fallecido.

Rodrigo tenía quemaduras críticas, congestión, edema y hemorragia pulmonar, esto fue el causal del fallecimiento. Otro dato es que el hijo de Roberto Pettinato sufrió un brote psicótico y por eso está con asistencia psiquiátrica en un establecimiento especial.