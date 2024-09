Las hijas de Jorge Lanata denunciaron a la esposa del periodista de robo: el video

Y continuó diciendo: “Voy a dar el detalle de lo que ellas están exigiendo en este pedido, en esta investigación: ‘Tres carpetas color azul, verde y roja que contienen todos los certificados de las obras de arte. La suma aproximada de entre 35 mil y 50 mil dólares y pesos por un valor que no podemos precisar ubicados en el cajón del escritorio personal de nuestro padre. Gran cantidad de obras de arte, encendedores de colores Dupont del cajón de la mesita, del respirador, del dormitorio y un jaguar grande, adorno de estantería ubicada en el lado derecho de un mueble’”.

En las últimas horas también se viralizó un video, que habrían compartido las hijas de Jorge, donde puede verse a Elba tomando diferentes elementos del escritorio del periodista. La grabación es la siguiente:

Lo que contó Yanina Latorre sobre Jorge Lanata y su familia



La mediática es muy amiga de Jorge Lanata y se sinceró: “Hay bastante lío entre Elba y las chicas, yo creo que más provocado por las chicas, quedó expuesto que no la quieren o que les molesta porque es la nueva mujer. Y yo creo que acá es lo que se empieza a pensar, que no tendríamos que estar hablando de esto, sobre el dinero, la herencia o los bienes de Lanata”.