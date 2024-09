Jorge Lanata, en estado crítico: revelan la grave afección de salud que atraviesa

“Tenía fiebre alta y neumonía, imagínense el estrés para su cuerpo”, dijo , sobre la situación que detonó el traslado, y agregó: “Por ahora, poco se cuenta, pero las novedades son lamentables y complicadas. Se habla de una sepsis, una infección generalizada por la falla multiorgánica que atraviesa”.

Qué es una sepsis, la afección de salud que sufre Jorge Lanata

La sepsis es una afección grave que se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo responde de manera extrema a una infección, lesionando sus propios tejidos y órganos.

Tras hablar a fondo con los médicos, Ángel explicó: “A Jorge le fallan varios órganos porque hace 100 días que está internado. No le funcionan los pulmones y su cerebro no se oxigena como corresponde, eso lo sabe hasta un nene de 4 años. Eso genera daños cognitivos y secuelas, que pueden quedar. Esta es la complicación mayor”.

Qué pasa entre las hijas y la esposa de Jorge Lanata: los detalles de la interna

Mientras Lanata lucha desde una cama de hospital, su colega Romina Manguel opinó sobre la interna familiar. «Me sorprendió y me molestó que las chicas se tengan que exponer así, un lugar que no les es grato. Tienen bajo perfil. No tengo dudas que las cinco o seis mujeres de Lanata, y la sumo a Margarita, que es su apoyo histórico, quieren lo mejor para Lanata y que el gordo salga de esta”.

Finalmente, Manguel dio su perspectiva sobre los conflictos entre Elba y las hijas de Lanata: «Me parece que les falta comunicación a todas. Lo que está pasando es eso. Las chicas firmaron un parte que luego no fue el que se publicó. No fue consensuado».

