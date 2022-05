Lali Espósito toma una drástica decisión con respecto a su pasado

Lali Espósito nunca tuvo como cualidad la de guardarse cosas y en la mayoría de los casos su verborragia la supera y termina diciendo cosas que tal vez no quería. Más cuando la entrevistadora es Vero Lozano que saca lo más jugoso de todos sus invitados.

No le importa nada

Esta vez el blanco fue Mariano Martínez a quien la cantante hizo alusión de forma indirecta y no fue para nada amable. Si bien Lali no dijo su nombre, todos entendieron de quién se trataba cuando habló de redes sociales.

lali espósito.webp Lali Espósito en el programa de Vero Lozano.

Lali Espósito estaba invitada a Cortá por Lozano. La artista se sentó en el famoso diván de la conductora y abrió su corazón sobre cuestiones que, en genera, evita mencionar como su relación con Mariano Martínez.

La ex Casi Ángeles estaba charlando sobre su comportamiento en las redes sociales y cómo hace para evitar los malos comentarios o cosas desagradables que no quiere ver. “Hay gente a la que hay que dejar de seguir. Hay gente sobre la que no queremos saber más nada de su cotidianeidad”, dijo Lali.

Vero Lozano, muy rápida, se dio cuenta de que hablaba de Mariano Martínez y le retrucó. “¿Alguien que está tatuadito. Uno que se tatuó las tetitas y hace taekwondo”, dijo. Más claro echale agua.

La intérprete de Disciplina no quiso hacerse cargo de la situación y desvió el tema. “No bloqueo personas en las redes sociales, porque eso sería como que me los tomo muy en serio y muy personal. Siempre hay alguien que te bardea, eventualmente. Hay gente que no cree que uno sea así cómo es, cree que una se hace la copada. Supongo que es porque ellos serían distintos si fueran famosos”, viró la cantante. Punto para Lali Espósito.

No hacía falta aclarar mucho más. La actriz y cantante se refería al polémico perfil de Mariano Martínez en las redes sociales y Vero Lozano lo puso en evidencia.