Lali Espósito habló sobre la posibilidad de ser madre

"La gente que trabaja conmigo está en línea conmigo, con lo que pienso, con lo que me interpela. Mi equipo banca que pueda desarrollarme como ser social y artista. Podría hacer tantas series básicas y canciones aburridas pero no puedo. Hacer cosas que le caigan bien a todos no me hace feliz, me gusta hacer cosas que hagan pensar al espectador y a la espectadora", indicó Lali en otro sentido.

Lali, una de las artistas que suena para la Fiesta Nacional del Sol

Tini Stoessel, Lali Espósito y María Becerra son los tres nombres que suenan con fuerza para la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol (FNS). Así lo confirmó este lunes la ministra de Turismo, Claudia Grynszpan, quien manifestó que apuntas a dichas personalidades con el fin de atraer turistas de otras provincias, principalmente de San Luis, Mendoza y La Rioja.