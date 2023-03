Lali Espósito deslumbró en Vélez: las perlitas y el beso con Nicki Nicole

El momento “amoroso” entre ambas provocó el estallido del público, a la vez que la misma Nicki Nicole mostró cara de sorprendida frente a lo sucedido.

No se trató sin embargo del único momento destacado de la velada. Mientras entonaba el sencillo “No estoy Sola”, la artista y compositora tomó una pausa para hablar con el público y rompío en llanto. “No estoy sola. Hace mucho años me acompañan. Gracias, amor”, comenzó por agradecer.

Y continuó: “Gracias por esta locura, por estar conmigo. De corazón. Muchas gracias”. A mitad de la alocución, Lali no pudo contener las lágrimas ante miles de sus admiradores que coreaban junto a la frase “te lo merecés”. Tras haberse tomado unos instantes para llorar, la artista volvió a hablarle a los fanáticos.

“Muchas gracias. Gracias por este sueño, gracias por estar acá. Gracias a mis amigos y a mi familia que siempre están. Muchas gracias”, completó.

Como si la emotividad no fuese ya mucha, horas antes del cierre del tour en Vélez, la también compositora argentina tuvo un emotivo reencuentro con su expareja Peter Lanzani. “No, no, no”, lo recibió Lali, que no podía salir de su asombro al ver al protagonista de Argentina, 1985 en el Meet & Greet.

https://twitter.com/livedaleplay/status/1632146894246883340 LALI Y PETER LANZANI pic.twitter.com/XT8bAIVvUt — Dale Play Live (@livedaleplay) March 4, 2023

Al igual que el resto de las perlitas, este preciado momento también quedó registrado en video. Las imágenes muestran a la cantante de 31 años, luego de volver en sí, que corre a abrazar a su amigo y le agradece el gesto de haber asistido al último show de su gira. Para coronar la ocasión, Lanzani le dio una remera del Disciplina Tour a Lali y le pidió un autógrafo.