La verdad sobre el encuentro secreto de la China Suárez y Lauty Gram en Brasil

La China Suárez y su ex, Lauty Gram, fueron fotografiados en Brasil y finalmente se conocieron las razones detrás de su encuentro secreto. “Ustedes me han bombardeado a mensajes después de las fotos que han salido a la luz de la China Suárez y Lauty Gram, yo lo único que quiero adelantarles es que no todo es lo que parece”, arrancó diciendo el conductor de “Mitre Live”.