La "tranquila" vida que vive Juan Darthes tras haber sido condenado por abuso

En una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), Mariana Arce, abogada cercana al entorno de Darthés, reveló cómo fue la reacción de su familia ante el veredicto y qué planes laborales está manejando el actor. Aunque el proceso judicial aún no concluyó por completo, Darthés tiene autorización para trabajar mientras continúan los trámites legales.

image.png

¿Cómo es la vida de Darthés luego de la condena?

Según Arce, "el proceso de Darthés todavía no ha terminado. Faltan votar dos jueces en esta instancia y hay dos tribunales más que deben intervenir. Este es un proceso largo que aún no ha finalizado". A pesar de la condena, Darthés se encuentra residiendo en Río de Janeiro junto a su esposa e hijos, enfocado en proyectos laborales que están directamente vinculados con su carrera como actor.

“Dejame decirte que la familia lo está acompañando mucho, él está tranquilo igualmente, sabe que el proceso no terminó y hay instancias pendientes. La familia es su sostén y lo está acompañando, creen en él. Él se encuentra viviendo en Rio de Janeiro y está con proyectos laborales allí, proyectos que están vinculados a su profesión que es actuar básicamente”, dijo la abogada.

“Él está viviendo con su esposa y sus hijos, tiene gran parte de su familia en Argentina. A él le sorprendió la condena pero como te decía el proceso no terminó aún. En algún momento pensó venir a Buenos Aires pero prefirió no hacerlo porque estaba en un proceso judicial, él está a derecho y esperaba una sentencia absolutoria pero el proceso es largo, no es definitivo esto como te indicaba”, finalizó.