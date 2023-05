La terrible venganza de Jey Mammon contra Telefe

La panelista contó que el artista asegura tener “al menos 15 testigos” dispuestos a defenderlo. Lo más impactante, sin embargo, es la fortuna que Jey le reclama a Telefe.

“Si bien todavía no está confirmado, el reclamo económico ascendería a 1 millón de dólares”, indicó la panelista de “Socios del Espectáculo” y explicó: “Jey Mammón siente que en Telefe lo condenaron sin condena”.

Por su parte, Fernando Burlando, abogado del artista, amenazó: “Se viene un capítulo dos del caso Jey Mammón. Va a buscar justicia por los que hablaron de más. Va a ser sangriento”.

La “panquequeada” de Georgina Barbarossa

Tal vez asustada por las palabras del letrado, Georgina Barbarrosa hizo un cambio drástico de actitud y, luego de haber criticado duramente a Jey, salió a defenderlo.

Olvidando sus antiguos argumentos, la diva no ahorró elogios para Mammón: “Conduce como los dioses, lo hace fantásticamente bien, hace entrevistas increíbles y es un músico de la hostia. Lógico que la gente lo extrañe. Hay que bancarlo y ver qué va a suceder. Es un momento que está todo muy caliente. No es que me moleste. Yo lo quiero a Jey. No me gusta hablar más del tema porque es meter más leña al fuego. Creo que hay que dejar todo en stand by, que él pueda arreglarse y volver a trabajar”.

Y agregó: “Jey es una persona muy querida. En el medio lo queremos mucho a Jey. No creo que sea un violador. Creo que se mandó un moco. Salió con un chico más joven. Era otro paradigma. Sí, se mandó un moco, pero hay que dejar el tema”.

Ángel de Brito y Yanina Latorre destrozaron a Georgina Barbarossa por su panquequeada.

“O Georgina se golpeó al dar la nota o… ¡Lo fulminó hace dos días atrás!”, recordó el conductor. Y su panelista agregó: “Igualmente me mató el 'se mandó un moco'. ¡El abuso no es mandarse un moco, querida!”.