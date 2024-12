La terrible experiencia que vivió María Becerra con un fanático

“Se te quiere meter en el hotel, habla con los del hotel y se saca una habitación al lado tuyo. Además, te va a tocar la puerta a las seis de la mañana y se te duerme en la puerta de tu habitación de hotel porque le abrís”, agregó sobre esta experiencia. “Tuve mucho miedo, en verdad”, reveló.

La situación de abuso que vivió María Becerra

Durante la entrevista, la cantante reveló que sufrió un episodio cuando estaba en el colegio secundario. “Lo más normal es sentirte culpable. Sentís vergüenza, sentís pudor. No te querés ver al espejo, no te querés ver en ropa interior, te sentís sucio o sucia. Es muy normal eso”, explicó.

“Me sentí culpable y me hicieron sentir culpable. Me sucedió en el colegio una situación por el estilo, la preceptora pasó, vio y no hizo nada. A los días me dijo que yo me tendría que vestir de otra manera, ‘¿por qué no usás remeras que te tapen la cola? O, ¿por qué no dejás de traer jean ajustado?’”, cuestionó sobre cómo fue asistida en ese momento.

Fuente: TN