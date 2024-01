La terrible denuncia de Yanina Latorre contra Julia Mengolini y Ofelia Fernández

Yanina Latorre les dedicó un fuerte mensaje desde su cuenta oficial de Twitter: “Dos pelo*** sin solución que le echan la culpa a Alberto. ¡Pedazo de lacras! Avísenle que los jóvenes eligen a Milei porque lo único que vieron es corrupción y choreo. Y a estas dos infradotadas... Pauteras y chorras”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fyanilatorre%2Fstatus%2F1744153847269126287&partner=&hide_thread=false 2 pelotudas sin solucion! Q le echan la culpa a Alberto! Pedazo de LAKRAS! Avisenle q los jovenes eligen a Milei, porq lo unico q vieron es corrupcion y choreo. Y a estas 2 infradotadas….pauteras y chorras https://t.co/5xLj2CSzOY — Yanina Latorre (@yanilatorre) January 8, 2024

Las duras acusaciones de Yanina Latorre contra Julia Mengolini

Semanas atrás, la panelista de LAM expresó: “Vos estás asumiendo que trabajás de oficialista y que te pagan nada más que para defender un gobierno y que te van a dejar de pagar. Yo quiero que la gente trabaje por talento, que cada uno trabaje porque se lo merece. No importa la ideología. De hecho, yo trabajo en un canal massista, donde todos defienden a Massa y yo no me canso de decir lo que pienso. Yo quiero que seamos libres, y no que nos condicionen”.

Y agregó: “Vos sos pautera, Mengolini. Vos trabajás en una radio que solamente la sostiene la pauta oficial y lo que te pagan los suscriptores porque vos le cobrás a la gente para que te escuche. Una radio online. Me gustaría saber cómo a tu edad que sos joven, sin ningún éxito, sin ser conductora de nada, sin haber estado en la televisión ni haber ahorrado, no te hagas la pobre porque tenés una mansión de Bariloche y tu familia es gente bien y venís de otro tipo de educación”.

Yanina Latorre afirmó: “Ser kirchnerista es un negocio. Quisiera saber cómo tenés una radio, cómo pagás el edificio, porque con los 200 mil suscriptores y lo que te pagan no lo bancás. Yo te escuché muchas veces al aire pedir más pauta porque no alcanzaba”.

Y cerró diciendo: “Y encima, hija mía de mi corazón bonito, el año pasado tuviste una denuncia porque te asociaste a otros dos kirchneristas estafadores, dueño de la cadena de hamburgueserías de Niro, que vos estás... vos dijiste que era una opereta y no es una opereta. Ustedes como son operadores, creen que cuando dan información real y certera, lo llamás opereta. Vos vas al boletín oficial, en una sociedad que se llama ‘Somos Chamuyo SRL’. Estás asociada a Nicolás Sánchez y Esteban Siderakis, que tienen denuncias por más de 150 millones de cheques devueltos, sin fondos, estafadores, que le venden a la gente una hamburguesería que no tiene nada. Le obligan a comprarle a ellos las materias primas y después se funden. Vos estás ahí”.