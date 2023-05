La terrible denuncia de un famoso periodista contra Marcelo Tinelli por la que podría terminar en la cárcel

El especialista agregó: “La figura tiene más de dos centenares de cheques rechazados en las empresas de LaFlia Contenidos, publicidad e imagen. En total son 633 millones de pesos”.

Ante estas palabras, Eduardo Feinmann no tuvo piedad con el conductor del “Bailando por un sueño”: “Es nueva esa compañía, Marcelo, te llenaste de cheques voladores. ¡Me llegás a dar un cheque rechazado y el agujero que te hago! Marcelo es uno de los que encabeza la lista de los principales deudores del Banco Central”.

El conductor no ocultó su indignación: “¡Tira cheques voladores y vive como un rey! Te puede pasar con uno o dos, pero 236. ¡Eso ya es un modus operandi!”.

Las denuncias anteriores contra Marcelo Tinelli.

Cuando estaba al frente del club San Lorenzo, el conductor del “Bailando por un sueño” ya había sido acusado de manejarse mal con el dinero.

Silvio Santander, ex director técnico de básquet de la institución, escribió el año pasado: “A casi 10 meses del título, sigo esperando cobrar. Si alguien encuentra al Sr. Marcelo Tinelli por favor que le avise, ya pasó de falta de respeto y se acerca a una estafa más”.

Ramón Clemente (@RamonClemente) escribió en Twitter: "Sí @cuervotinelli todavía no me ha pagado mi dinero por el que trabajé. Es un criminal por la forma en que hace negocios. Trabajando duro de forma gratuita mientras acepta la gloria. Te garantizo que se siente muy cómodo con su riqueza. No es justo."

Ante esta acusación, el conductor se defendió diciendo: “Todos saben dónde encontrarme, y que yo esté de licencia en mi club, no lo habilita a decir esta clase de ironías y falta de respeto. Igual de usted no me extraña, porque todo el cuerpo técnico hablaba de su permanente maltrato hacia ellos”.

Y agregó: “La recisión que hizo con el club durante mi licencia, firmó un acuerdo del cobro de la deuda en 3 cuotas de $700 mil. Según lo que me dicen que en San Lorenzo, cobró 2 cuotas y se le debe la tercera cuota, la cual va a cobrar a la brevedad”.

Sin embargo, poco después, Ramón Clemente, el basquetbolista de Puerto Rico que pasó por San Lorenzo entre el 2018 y el 2020, escribió: “Marcelo Tinelli todavía no me ha pagado mi dinero por el que trabajé. Es un criminal por la forma en que hace negocios. Trabajando duro de forma gratuita mientras acepta la gloria. Te garantizo que se siente muy cómodo con su riqueza. No es justo. Han pasado más de tres años, ¿me pagará el dinero que se debe? ¿O se supone que debo olvidarlo?”.