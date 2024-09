La terrible chicana de L-Gante contra Alex Caniggia: "¿Qué pasó Barat?"

L-Gante respondió: “¿Qué pasó, barat? No servís. Acá te dejo algo para que aprendas a ser mejor persona, te vaya aún mejor y la gente te quiera: ‘No se brilla apagando a los demás’”.

Qué dijo Alex Caniggia sobre el final de su programa

“Todo tiene un final, y este programa hoy culmina. Sigo con la música y la ropa, que me fascina. Y al hater le digo que no sea tan ‘bobina’, porque próximamente me verá en la TV, pero no será en la Argentina. Estamos a nada de terminar este gran programa, van a ser los últimos minutos de ‘Toda’. Mi hermana y yo nos vamos, fue muy poco tiempo, muy poco para mí”, aseguró el joven.

Y agregó: “Fueron dos meses hermosos. Dos meses muy cortos también. Quiero decirles que tal vez en dos meses la gente piensa que vamos a llegar a 50 mil views. Y eso no le va a pasar a un proyecto nuevo, aunque pongas a Brad Pitt o al que quieras. Esto es un proyecto de a poco, ¿vos pensás que los otros streams que arrancaron a los dos meses ya tenían 50 mil o 100 mil views? Obviamente que no. Los proyectos tardan, algunos menos, otros más”.

El hermano de Charlotte Caniggia aseguró: “En nuestra franja de horario le ganamos a todos, sin caretas. Quiero decir ante nada que la rompimos siempre, fuimos virales en todos los portales, en la tele números uno. También fuimos tendencia todos los días. Hablaban de nosotros un día, dos días, siempre”.

Y cerró diciendo: “Le damos un aplauso al equipo. Gracias por acompañarnos en estos dos meses que fueron hermosos”.

Video de Alex Caniggia y Furia poniéndole fin a su programa de streaming: