La tajante respuesta de Griselda Siciliani a Sabrina Rojas por su relación con Luciano Castro

“Leí (lo que dijo Sabrina). No lo vi, viste que es diferente cuando ves y cuando leés. Yo no opino de nadie, ni de nada que tenga que ver con mi vida y que no tenga que ver con el trabajo”, comenzó diciendo Griselda en una nota que dio a LAM.

“A mí lo que me pasa, para ser totalmente honesta, lo que realmente me pasa es que yo quiero que todos me quieran. O sea, incluso Sabrina. Por eso soy actriz, soy Ariana y quiero que todos me quieran. Pero ya sé que no es posible que todos te quieran. Pero bueno, uno tiene la fantasía”, agregó.

Y siguió: “Entonces, cuando leés o escuchás que alguien no te quiere o que tiene algo con vos, no me gusta. Me gustaría que me quieran. Pero, qué sé yo, es una fantasía medio infantil. Yo no hablo de nadie, ni siquiera de Luciano. Pero te puedo hablar de mí. Y me parece que son estilos. Así como yo no hablo, hay otros que les da ganas de hablar, y ninguno está ni bien, ni mal”.

Y cerró, sincera: “Es algo que me incomoda. Obviamente, preferiría que nadie hable de mí de esa manera, o que nadie hable de mi vida, pero tampoco es nada grave. Si alguien dijera de mí alguna cosa que me parece ofensiva, por ahí no podría mantenerme tan fresca. Me parece nadie ha dicho nada que me ofenda. Cada uno vive como quiere y habla de lo que quiere. Somos todos libres y soy partidaria de respetar, dentro de lo que se pueda, respetar las opiniones, las maneras y los estilos de los demás; que no tienen por qué ser iguales a los de uno”.

La advertencia de Sabrina Rojas a Griselda Siciliani por las infidelidades de Luciano Castro

Las declaraciones que hizo Sabrina Rojas en Pasó en América sobre la historia de amor de Griselda Siciliani y Luciano Castro volvieron a dar tela para cortar. Así lo reflejaron en uno de los Escandalones que presentó Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo.

“Aquí, Sabina Rojas, va contra Luciano Castro”, adelantó el conductor del programa de eltrece, en julio pasado, antes de ver las imágenes en las que Sabrina, que tiene a Fausto y Esperanza, con el actor sorprendiera con sus dichos al aire.

image.png

“Luciano es el picaflor rey”, expresó Tartu. A lo que su compañera respondió, picante: “No le saquen el puesto a Castro de picaflor. Yo creo que, de todas las que pasamos, ninguna salió invicta”.

“Así que, Gri, crucemos los dedos para que seas vos esta vez y que no te suceda”, agregó, refiriéndose a la actriz y ahondando en el historial amoroso que tuvo Luciano desde que se hizo conocido.

Fuente: Ciudad