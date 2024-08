La súplica de Sabrina Rojas a Yuyito González tras el beso público con Javier Milei: "No queremos el ch..."

“Quiero hacerle un pedido a Amalia”, dijo primero Sabrina Rojas mientras las imágenes iban mostrando cómo Yuyito González ingresaba al Palacio Libertad lookeada de manera impecable.

“A Amalia que tiene su programa todas las mañanas, Amalia, por favor. Me pareces tan hermosa, mirá qué impecable cómo está lookeada, todo…", continuó la conductora.

Y dijo con firmeza: "¡No queremos el chupón con Milei! Chuponéense en la intimidad todo lo que quieran, pero no queda bien el Presidente abriendo la boca chuponeándose”.

"Nos gusta esta pareja, Milei no me la hagas sufrir a Yuyito", agregó Sabrina ante la atenta mirada de su compañero de conducción Augusto Tartufoli.

Y luego tiró un palito para Fátima Florez, ex pareja de Milei: "Me paree que Milei con Fátima se abrumó con tanta fama. No la veo a Yuyito mostrando la cama mojada, no la veo con ese perfil".

Yuyito González habló de su nuevo encuentro con Javier Milei

Yuyito González habló en su programa Empezar el día, Ciudad Magazine, de lo que fue su nuevo encuentro en persona con Javier Milei y confirmó en qué etapa de la relación están.

Primero contó el acercamiento que tuvo desde las redes sociales ya que comenzó a seguirlo hace poco desde su cuenta en Instagram.

“Sí, yo no lo seguía, pero resulta que tenía un encargo de Daniela, la cantante, que era la remera con el León, entonces lo empecé a seguir y ayer le entregué la remera”, confirmó la actriz y conductora.

“Si te etiquetó en una publicación suya, significa que ya está todo bien, es una especie de blanqueado”, comentó Facundo Ventura sobre el posteo del presidente donde la mencionó especialmente a ella y a la cantante Daniela, que fue novia de él.

Yuyito González confirmó ahí en qué etapa del vínculo se encuentran: “Estamos conociéndonos, estamos empezando a hablar. En la etapa en que empezas a hablar de ciertos temas, a compartir...".

“Quedamos en encontrarnos para la entrega de la remera de Daniela, yo fui, pero no voy a decir el lugar”, reconoció. Y agregó con picardía: "Le gustó la remera del león, yo cumplí".

Y luego charló con los panelistas sobre qué lugar podría ser la próxima salida con el presidente sin que se entere nadie. Parece que todo va en serio y habrá nuevos encuentros entre los dos a la brevedad.