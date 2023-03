La serie de Netflix que arrasa en el mundo y que pocos la conocen

¡Entrevías ya está en Netflix ! Esto no es una sorpresa para nadie, pues en su primer lanzamiento, en mayo del pasado año 2022, ya nos había llegado la primera temporada de la serie de Telecinco. Pero la cuestión es que entonces esperábamos los 16 capítulos ya emitidos en Mediaset. Sin embargo, el paso a la plataforma del Tudum se redujo solo a la primera tanda. Pues bien, casi un año más tarde, por fin le toca el turno a la segunda temporada de Entrevías.

Irene, una chica de 17 años, es infeliz en su vida y desea huir con su novio Nelson. Pero, para poder llegar a fin de mes, se embarcan en un peligroso camino que les lleva a trabajar para matones y vender drogas.

Cuando creían que las cosas mejoraban, se encuentran en una situación precaria en la que son buscados tanto por la policía como por la mafia de la droga. Cuando Irene le pide a Tirso que la ayude en momentos de necesidad, él decide protegerla de cualquier peligro y cambiar su actitud rebelde con sus métodos ortodoxos.

Sin embargo, no tenía ni idea de que controlar a los adolescentes y su naturaleza impulsiva es una tarea difícil que acaba llevando a todos a un conflicto con personas que no quieren conocer. Si has terminado la primera temporada, ¡tenemos todos los detalles de la próxima temporada 2 de Entrevías en Netflix!

Entrevías (temporada 2): fecha de estreno en Netflix

La primera temporada se estrenó en Netflix el 20 de mayo de 2022, justo después del final de Entrevías en Telecinco. Sin embargo, era poco probable que Netflix siguiese el ejemplo de la cadena generalista y estrenase la serie completa en cuestión de semanas. De hecho, la espera se ha alargado varios meses.

Tal como se podía prever, la temporada 2 de Entrevías, finalmente, llega a Netflix el miércoles 1 de marzo de 2023. Casi un año más tarde del lanzamiento de la primera tanda, quienes no la vieron en Telecinco, ni tampoco a través de Mitele Plus, pueden continuar la historia de Tirso, Irene y el resto del entorno de los Abantos.

Para predecir lo que ocurrirá en la segunda temporada de Entrevías, presta atención a los detalles del capítulo anterior. Por lo pronto, en el séptimo episodio, después de que el dinero de Sandro es robado y repartido entre todos, los responsables son apodados los Robin Hood. Obviamente, Sandro busca vengarse de los responsables, y cuando Amanda investiga el caso, todas las pruebas apuntan a Tirso.

Fuente: Diez Minutos