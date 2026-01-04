domingo 4 de enero 2026

Asombroso

La serie argentina que destronó a Stranger Things y es furor en Netflix

La producción nacional logró ser lo más visto de la plataforma y en esta nota te contamos todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
imagen

Stranger Things fue y es sin lugar a dudas una de las series más vistas que tiene Netflix, ya que su temporada final fue la más esperada. Sin embargo, una serie argentina la desplazó y le robó el lugar de la producción audiovisual más vista de la plataforma.

Se trata nada más ni nada menos que de El Tiempo de las Moscas, una serie que combina drama, acción y crimen que se estrenó el 1° de enero del 2026. Cuenta con la actuación de Nancy Dupláa y Carla Peterson, encargadas de encabezar un elenco de primer nivel.

imagen

La serie sigue a Inés y Mariana "La Manca", dos mujeres que se conocieron en prisión y, tras cumplir su condena, intentan rehacer sus vidas fuera del penal, llevando adelante un negocio de fumigación mientras enfrentan los retos de la reintegración social.

Todo cambia cuando aceptan un encargo que parece una oportunidad, pero la intuición les dice que han sido engañadas. Ante esto, se ven obligadas a convertirse en investigadoras improvisadas para desentrañar qué ocurrió, enfrentando peligros, engaños y situaciones inesperadas. El relato mezcla humor, suspenso y una mirada sobre la amistad, la libertad y la resiliencia femenina.

La historia explora temas sobre las segundas oportunidades, la culpa, la amistad y la lucha por preservar la libertad tras el encarcelamiento. La serie está dirigida por Ana Katz y Benjamín Naishtat.

