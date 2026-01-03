sábado 3 de enero 2026

En redes

Famosos reaccionaron a la captura de Nicolás Maduro: emoción, esperanza y mensajes desde el corazón

iguras del espectáculo se pronunciaron tras un hecho que sacudió a Venezuela y al mundo. Celebridades con lazos afectivos con el país caribeño como la familia Montaner, Catherine Fulop y Carlos Baute compartieron su mirada sobre un día histórico.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Galería original horizontal (12)

La confirmación de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en un operativo encabezado por Estados Unidos tuvo un fuerte impacto a nivel internacional y también sacudió al mundo del espectáculo. Desde las primeras horas del sábado 3 de enero, artistas y celebridades con vínculos personales y afectivos con Venezuela expresaron sus emociones, expectativas y posturas a través de las redes sociales.

Uno de los mensajes que más repercusión tuvo fue el del cantante Ricardo Montaner, argentino de nacimiento y venezolano por adopción, quien publicó una sentida oración dirigida al pueblo de su país. “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman”, escribió.

image

También se manifestaron sus hijos Mau y Ricky Montaner, nacidos en Caracas, desde la cuenta oficial del dúo que integran. “No hemos pegado un ojo. Con el ron desde las 3. El momento que hemos estado esperando llegó. ¿Esto es real? Venezuelaaaa”, expresaron, acompañando el mensaje con la bandera del país caribeño.

image

Otra de las voces más visibles fue la de Catherine Fulop, quien desde hace décadas reside en Argentina y mantiene un fuerte compromiso con la situación política de su país natal. Junto a su esposo, Ova Sabatini, compartió una publicación cargada de simbolismo y esperanza. “¡Dios nos proteja! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela”, escribió, acompañando el mensaje con una imagen religiosa.

image

Entre los comentarios se destacó el de su hija Oriana Sabatini, quien reaccionó con corazones. La artista ya había publicado previamente una historia en Instagram con el emoji de manos en señal de ruego y la bandera venezolana. Por su parte, Ova Sabatini también dejó su reflexión: “Tanto daño, tanto sufrimiento causado. Familias enteras separadas. Padres, hijos, abuelos, hermanos. Pronto nos veremos, Venezuela”.

El músico Carlos Baute, venezolano radicado en España, fue otro de los artistas que se expresó con claridad. A través de un video publicado en sus redes, celebró lo ocurrido como un “regalo de Navidad” y envió un mensaje de aliento. “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro, estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia. Dios no abandona a la gente buena, y Venezuela es un país de gente buena. Venezuela ya empezó su camino hacia la libertad”, afirmó.

image

Las reacciones de los famosos reflejaron el impacto emocional y simbólico que tuvo la noticia, en un contexto marcado por la expectativa, la incertidumbre y la esperanza de un cambio profundo para el pueblo venezolano.

FUENTE: redes e Infobae

