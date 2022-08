La planera se lanza como cantante: escuchá su primer tema

planera.jpg

Luego de unas semanas desaparecida del radar, supuestamente por las amenazas que recibía, Mariana Alfonzo hizo su reaparición y lo hizo de la manera más bizarra que encontró.

En sus redes sociales, Alfonzo anunció que está grabando un tema porque, aparentemente, dejó los planes sociales para lanzarse como cantante. Sí señora, como leyó. Increíble pero cierto.

“Muy pronto en mi canal de YouTube. Adelantito”, escribió la planera junto al video donde se la puede ver en un estudio de grabación cantando su primer tema.

Los internautas no se tomaron para nada bien este cambio de rubro de Mariana Alfonzo que ya era bastante resistida por su polémica percepción sobre la gente que realmente trabaja. “¡Vamos!”, “De 10″, “Nos merecemos el dólar a 2000... el fin de la sociedad”, “Lo que faltaba”, “Se quejaban que no trabajaba... ahí la tienen...”, “¿Esto es real?”, le escribieron algunos de los usuarios que vieron el video.

La letra de la canción o por lo menos lo que se llega a escuchar en el adelanto tampoco busca apaciguar las cosas y dice algo así como: "Donde queremos ir y no me importa lo que digan de mí. Y vamos, donde queremos ir y no me importa lo que digan de mí", dice la letra que parece ser otra provocación para quienes la criticaron. Mariana Alfonzo les responde al ritmo de la cumbia. Mirá.