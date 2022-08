La picante respuesta de Wanda Nara a la China Suárez por burlarse de ella

La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez no tiene fin. La infidelidad de Mauro Icardi enfrentó a las chicas para siempre y no se pueden ni ver.

Ante las críticas, Wanda Nara salió a responder muy sincera y dijo: "Chicas si yo estando así tengo éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa", escribió la esposa de Mauro Icardi en sus stories de Instagram.

wanda 2.webp Wanda Nara respondió a las críticas por su cuerpo.

Días después, la China Suárez recogió el guante y se mostró muy feliz comiendo pizzas sin culpa en el auto camino a casa. Este video, fue tomado como una provocación entre los usuarios de Internet que están muy pendientes de todo lo que ellas hacen.

En plena crisis con el delantero del PSG, Wanda llegó a la Argentina para comenzar a filmar para Telefe y los noteros la abordaron en el aeropuerto. La pregunta obligada fue, más vale, qué pensaba de la provocación de la China Suárez en Instagram. Wanda fue lapidaria.

“¿Viste lo que pasó después de tu pedido de ‘coman pizza’? La China Suárez hizo una foto comiendo pizza. ¿Lo viste? ¿Te lo comentaron?”, le dijo el cronista de Intrusos.

Ella primero se hizo la desentendida pero después cargó contra la China. “No, no la vi. Me parece muy bien. Hay chicas a las que les gusta seguir mis pasos y me parece muy bien”, remató la dueña de Wanda Cosmetics.

Wanda Nara en crisis con Mauro Icardi

La rubia está cada vez más lejos de su marido. Instalada en Argentina, él borró la foto de perfil que tenía junto a su esposa y ella se muestra muy provocadora en redes. Las versiones sostienen que el futbolista no quiere que Wanda trabaje pero a ella no le interesa. Después del escándalo por la infidelidad algo parece haberse roto y es imposible remontar.