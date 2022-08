La pesadilla de Momi Giardina con Martín Bossi: infidelidad y antidepresivos

En el mundillo del espectáulo uno de los rumores que se mantiene a lo largo de los años es que el humorista Martín Bossi es un picaflor. El famoso tiene fama de infiel y aunque siempre lo ha negado, una ex apareció para recordarle el calvario que le hizo vivir en el pasado.

Fue en una entrevista relajada con Dame Aire, que Momi Giardina reveló detalles que nadie conocía sobre su pasado amoroso.

“¿Qué onda esa pareja? Porque no me lo imagino a Martín en pareja”, le preguntó Valeria Sampedro a la bailarina. Ella comenzó a reír como no tomándose en serio el tema pero aprovechó para recordarle a Bossi el daño que le hizo.

"Una mierda", recordó Momi y desató las carcajadas de sus compañeras. “Estuvimos casi cuatro años. Fue un amor muy intenso. Era en la época de Showmatch. Fue la única persona por la que tomé antidepresivos cuando me separé”, detalló.

Aunque la humorista reconoció que hoy la realidad es otra y que hasta quiere mucho a Martín Bossi, no se tomó para nada bien enterarse de sus reiteradas infidelidades a través de la prensa.

Muy confundida Dalia Gutmann le preguntó si Bossi la había lastimado. "No, él es muy pasional, lo adoro ahora”, relató Momi.

La bailarina aseguró que estaba a punto de salir a escena en una obra de teatro en el Maipo cuando se enteró de que su entonces novio la había dejado por la periodista de espectáculos Fernanda Iglesias. “La nueva pareja: Martín Bossi y Fernanda Iglesia. Martín, mi pareja, mi novio. Él en la plaza con la mina y yo...”, explicó Giardina.