La película de Netflix peor clasificada, que hay que mirar con la mente abierta

No, no y no. De ninguna manera. El Astronauta no es una película de aventura, como la clasifica Netflix. Y tampoco, una mera película de ciencia ficción. Sí, el protagonista está en el espacio. Y sí, también, habla con una araña gigante. Sin embargo, en ella, esos aspectos son sólo la envoltura del paquete, algo más bien circunstancial. El personaje principal bien podría estar haciendo una investigación en la Antártida o en cualquier isla solitaria desperdigada por ahí. Definitivamente, El Astronauta está mal clasificada. La película protagonizada por Adam Sandler es un drama. Más que eso, es un dramón. Y ese error es un problema para el espectador. Es que, con la diversidad de opciones que hay en las plataformas, a la hora de elegir, uno decide qué género ver según su estado de ánimo. Y mirar El Astronauta sin saber de qué se trata realmente, es una patada a los sentimientos.