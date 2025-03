La particular manía que confesó el sanjuanino Darío Barassi: "Dos veces por semana..."

Y aseguró: “Por mi parte, me pongo la camiseta, en cada programa dejo todas las gracias que pueda tener y espero que el público nos acompañe”.

En ese contexto, se refirió a las anécdotas que le quedaron más grabadas de la temporada anterior del programa y reveló: “Yo soy muy... habla muy mal de mí, pero veo un montón de cosas mías, o sea, hasta me googleo dos o tres veces por semana para ver qué aparece, soy un poco fanático de Barassi, lo consumo yo también”.

Al tiempo que agregó: “Me acuerdo uno que estaba con un peinado que tenía Ricky Montaner, que era mitad oscuro, mitad claro, y había una chica que se reía con una risa de chancho, ese momento fue genial”, recordó.

Si bien admitió que es de risa fácil, comentó que los momentos de la vida cotidiana que más lo hacen reír son con sus hijas. “Me vuelven loco, tengo debilidad por ellas, la verdad es que las disfruto un montón y me parecen las dos muy entretenidas. Con mi mujer también me cag... de risa, tenemos ese punto muy en común. Y con mis amigos lo mismo. Me divierto mucho, soy un tipo que anda por la vida relativamente contento”, cerró.

Los detalles del programa

"Ahora caigo" tiene un concursante principal, llamado “líder”, que debe enfrentarse a otros diez participantes en duelos individuales de cultura general. El objetivo será derrotar a todos sus oponentes para llegar al gran premio.

Consultado sobre los cambios para esta temporada, Barassi anticipó que habrá nuevos desafíos y que los ganadores se podrán llevar hasta cinco millones de pesos por programa. “Hay juegos nuevos con una dinámica distinta y posibilidad de tener estrategia, porque ahora te avisamos con cuál vamos a ir. Además, antes te podías ir sin nada, ahora mínimamente el 50% del pozo que acumules ya es tuyo, y te damos la chance de duplicarlo. Así que, son todos cambios a favor de los participantes para que la puedan pasar bien y llevarse plata”, destacó.

Fuente: TN