La muerte inesperada que devastó a Mica Viciconte

“Nos conocíamos de Mardel hace muchos años y nuestra amistad se hizo mucho más fuerte cuando empezamos a vivir juntas en la residencia, vivimos tantos pero tantos momentos juntas, salidas, trabajos, entrenamientos”, relató la mujer de Fabián Cubero.

Y añadió: “Charlas hasta cualquier hora, risas, llantos y más, y hoy me cuesta creer que no estés. ¿Por qué te fuiste así? Tenías tantos sueños por cumplir, tantas cosas por vivir. ¿Por qué la vida es tan injusta y perdemos a quien queremos tanto?”.

Mica Viciconte describió a su amiga: “Una mujer alegre, compañera, laburadora, una madre increíble y una familia hermosa. No quiero caer, me cuesta entender, no encuentro respuestas a muchas preguntas que me hago todo el tiempo”.

En referencia al hijo de su amiga, la joven añadió: “Milo va a estar rodeado de mucho amor y contenido por todos los que lo quieren. Amiga, donde sea que estés te voy a extrañar muchísimo y recordar siempre, y Luca va a saber lo hermosa persona y excelente amiga que éramos”.

El posteo de Mica Viciconte:

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCp-kl-KOm1j%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD View this post on Instagram A post shared by Micaela Lorena Viciconte (@micaviciconte)

El terrible accidente de la familia Díaz

El siniestro ocurrió en el kilómetro 252 de la ruta 5, cuando la camioneta Dodge RAM que conducía Michael Díaz, de 37 años, acompañado por su esposa Bárbara Oliver, de 32, y Milo, el hijo de ambos, de 5, chocó de manera frontal contra el utilitario Renault Kangoo de Alberto Flaqué, un exbombero voluntario de 65 años.

Por el accidente fallecieron Flaqué y Oliver, mientras Michael y su hijo quedaron internados por lesiones.