La jugada magistral de Jésica Cirio: venganza contra Telefe y nuevo destino laboral

Jésica Cirio se niega a hablar del tema con la prensa y mantiene tensas relaciones con sus compañeros de “La Peña de Morfi” quienes, de acuerdo a Marcela Tauro, la evitan todo lo que pueden al sentir que no fue sincera con ellos al hablar de sus supuestos ingresos en negro y su escándalo manchó al ciclo.

Ahora, en “Intrusos”, Laura Ubfal dio detalles de la decisión que tomó la modelo: “El año que viene, aparentemente, ella no continua en ‘La Peña’ y dijeron que se va a ir a vivir un año a Miami. Yo no sé cómo hará con el papá de su hija. No sé por qué se va, pero supongo que querrá estar tranquila”.

En ese punto, Marcela Tauro apuntó contra Jésica por negarse a hablar con la prensa y evitar al cronista de “Intrusos”: “Ella no habla y creo que tiene que aprender que pertenece a este mundo, porque sigue trabajando de esto. A mí no me gusta que se escape, podría decir ‘el tema lo está manejando mi abogado’ y ya está. Me pongo a pensar y también puede contestar ‘no puedo hablar’, no sé, algo”.

El operativo de Jésica Cirio para evitar a "Intrusos"

Es bueno recordar que el fiscal Sergio Mola y el juez Ernesto Kreplak comprobaron que la modelo estuvo 33 veces en los Estados Unidos , donde los investigadores esperan un exhorto para saber si Insaurralde es propietario de un departamento valuado en 1,7 millones de dólares, ubicado en Miami y a nombre de la firma J & M TWINS LLC.

La Justicia apunta a los Estados Unidos porque cree que allí estaría escondido gran parte del multimillonario patrimonio no declarado de Cirio e Insaurralde.