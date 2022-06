La insólita respuesta de Ricardo Fort a sus hijos cuando le preguntaron por qué no tenían mamá

felipe fort.jpg Felipe Fort habló de todo en Terapia Picante.

Lo curioso fue cuando le preguntaron por la explicación de Fort sobre la subrogación de vientre, la respuesta dejó sorprendidos a todos. "Toda la gente tenía mamá y yo quería saber qué es una mamá", comenzó el relato de Felipe.

Ricardo Fort, lejos de dar detalles solemnes y hacerlo pedagógicamente, lo hizo fiel a su estilo. "Vos no tenés mamá para qué querés mamá si me tenés a mí", le dijo el chocolatero a Felipe.

Él, lejos de quedar traumado, reconoció que con el tiempo lo entendió. "Yo soy la verdadera semilla, a mí me pegaron y así nací", bromeó.

El adolescente también contó cómo hacen él y Martita Fort para darse cuenta cuando alguien se les acerca por interés. "Si tiene esa picardía de tener la billetera y no sacarla cuando tenés que pagar te das cuenta. Depende de la persona. Cuando sé que no podés por tu situación te invito", afirmó.

FELIPE FORT CUENTA TODO BAJO LOS EFECTOS DE SALSAS PICANTES | TERAPIA PICANTE

FELIPE FORT OPINÓ SOBRE SU FORTUNA

Heredero de un imperio, Felipe reconoció que en su vida el dinero es importante y así lo muestra en su perfil de Instagram donde comparte imágenes sobre todos sus lujos.

"Mucha gente dice que el dinero no es lo importante y en cierto punto no lo es. Creo que es importante para vivir vien. yo quiero tener una familia y creo que es importante el dinero apra disfrutar la vida y que a los hijos no les falte nada", cerró muy serio el adolescente de 18 años.