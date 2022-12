La insólita excusa que Matías Defederico le dio a Cinthia Fernández para no darles regalos de Navidad a sus hijas

Cinthia Fernández está harta de los comportamientos de su ex, Matías Defederico y tiene razón. Hace tiempo que la panelista de Momento D reclama por la abultada deuda de cuota alimentaria que tiene el exfutbolista y otro problema han sido las internas familiares.

Sin embargo, esta vez todo llegó a un límite con Navidad. Es sabido que Cinthia siempre se preocupa por darles costosos regalos a sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca y las Fiestas no fueron una excepción.

Lo que sucede es que para Matías Defederico esta no parece ser una cuestión importante y no le regaló nada a sus hijas por Papá Noel. Indignada con la situación, Cinthia Fernández decidió escracharlo en Instagram y le contó a sus seguidores cuál fue la insólita excusa que usó Defederico para no darles obsequios navideños a las nenas.

“Dijo que las nenas no le hicieron la cartita”, reveló la exvedette y desató la indignación en las redes sociales. Es que no se puede creer.

La iniciativa de Cinthia Fernández para escrachar a padres deudores alimentarios

Pero la arremetida de Cinthia Fernández no se quedó ahí y le vino una idea de México. La panelista contó que le mandaron una noticia de algo que ocurrió en ese país: crearon un árbol de navidad gigante y le colgaron las fotos de los padres deudores alimentarios.

“Estoy a nada de convocar a todas las madres y agarrar un árbol gigante que esté en Buenos Aires”, lanzó. ¿Se animará a escrachar así a Matías Defederico?