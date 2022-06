La insólita anécdota de Alex Caniggia con Ricardo Arjona

Alex Caniggia no deja de sorprender a los participantes de " El hotel de los famosos " con sus insólitas anécdotas, muchas de las cuales incluyen a famosos que ha tenido la oportunidad de conocer gracias a su padre. Esta vez, sin embargo, contó una bizarra historia del día que conoció a Ricardo Arjona y él no sabía ni quién era.

“Estaba entrenando en el hotel donde vivía y él se acercó y me pidió una pesa. Nos pusimos a entrenar los dos”, dijo Caniggia que en ese momento no tenía idea de quién era Ricardo Arjona.

El hijo de Mariana Nannis pegó buena onda en ese día de entrenamiento con el ídolo musical y más tarde el mismo Arjona lo invitó gratis a su show. “Vinieron al rato, me tocaron la puerta de la habitación y yo me había olvidado. Venían de parte de Arjona. Me cambié y me fui con ellos. Show, todo”, relató ante la mirada anonadada de Locho Loccisano.

“Le dije ‘gracias por invitarme’ pero no sabía quién era. Llegué a mi casa y empecé a buscar Arjona... ¡Era Arjona, man!”, relató entre risas Alex Caniggia.

"Dios le da pan a quien no tiene dientes", se despachó Locho indignado por no haber tenido la oportunidad de conocer a su ídolo.

Alex Caniggia y Locho Loccisano han limado asperezas después de la salida del Chanchi Estévez y Sabrina Carballo. El grupo parece estar más unido y el hijo del ex futbolista ha forjado una amistad con Locho, al punto que lo defiende a como dé lugar.