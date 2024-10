La inesperada reacción de Mirko ante la llegada de su nueva hermanita

“Estaba el plan de hacer nuevamente Tu cara me suena, o La Voz Argentina, varias cosas... pero yo también tengo a mi hija que está viniendo. Entonces, eso condiciona cuándo vuelvo a la TV”, comenzó diciendo el conductor en diálogo con el ciclo de América.

Sobre este tema, puntualizó: “O sea, íbamos a comenzar a grabar ahora para empezar el verano, pero tengo que ver cuánto tiempo me lleva conseguir todos los papeles de la bebé, cuándo nace, certificado de nacimiento... así que una vez que esté seguro con todo eso, vuelvo y empiezo”.

Cómo reaccionó Mirko cuando se enteró que tendrá una hermanita

Fue ahí cuando le consultaron sobre su hijo y cómo este se preparaba para la llegada de su hermana. A raíz de esto Marley confesó: “Está muy celoso, mal. Empezó con que le encantaba la idea y después me dijo ‘me arrepentí’, de un día para el otro, aparte. Le dije que no se podía arrepentir y se largó a llorar, yo no sabía cómo calmarlo. Después me llamó la escuela también para decirme ‘mirá que está con este tema’”.

“Yo le dije ‘vos esperá a cuando la tengas en brazos, vas a ver que te va a cambiar la vida’. Me dijo ‘pero no la conozco y me da mucha vergüenza y me da timidez conocerla’. Así que nada, va a ser un momento fuertísimo, yo no veo la hora de conocerla”, continuó el conductor.

Por último, Alejandro aclaró cómo serán los pasos antes del nacimiento: “Voy primero yo solo, porque como es un parto natural, se puede llegar a adelantar y voy a hacer de guardia, por las dudas de que haya una emergencia y que nazca antes. Una vez que nazca, ya llega Mirko, porque es en Oklahoma y tampoco hay tanto entretenimiento para él y se va a aburrir”.