La inesperada exigencia de Roberto García Moritán a Pampita

La exigencia de Roberto García Moritán a Pampita

"Lo único que le importa a él es no perder su puesto político”, expuso la periodista, y agregó una definición tajante: “Él está más interesado que ella en que salga el divorcio. Él quiere el divorcio más que ella, lo necesita”.

Shaw reveló: “De parte de su puesto de trabajo le dijeron: ‘Nosotros no queremos quilombos, necesitamos que vos resuelvas’. Hablé con una fuente del gobierno y me dicen: ‘Está atornillado a su cargo, no piensa pedir licencia ni renunciar’. Que no salga nadie del Gabinete a respaldarlo, es un mensaje. Lo único que están pidiendo es que Moritán interprete que el gobierno no está saliendo a bancarlo”.

Su compañera Nancy Pazos arremetió sin filtros contra el funcionario: “¡Es un horror! ¡Es un horror todo! Y les digo algo: a él no le creo nada. Para mí el tipo, y te lo puedo asegurar, la usó a ella para llegar a dónde está en la política, sino no hubiera llegado ni a la mitad, ni a un cuarto. ¡No jodamos! Era el esposo de Pampita y por eso llegó a dónde está”.

Es importante recordar que, según Ángel de Brito, conductor de LAM, la modelo dejó al funcionario tras enterarse que la había engañado en repetidas ocasiones: “Se separó por las amantes, por lo que se enteró el 20 de septiembre. Pampita no quiere hablar. Está en la etapa del enojo”.

Video de “Intrusos” hablando de las infidelidades de Roberto García Moritán: