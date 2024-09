Detallan el verdadero motivo por el que Pampita se separó de Roberto García Moritán

El viernes 20 de septiembre, una fecha que quedó marcada en rojo para Carolina Pampita Ardohain, fue el día en que decidió poner fin a su relación con Roberto García Moritán. Según sus propias palabras, fue entonces cuando se enteró de lo que, en sus ojos, destruyó la estabilidad que hasta entonces parecía inquebrantable. “Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha”, escribió la modelo y conductora en sus historias de Instagram, con letras blancas sobre un fondo negro, en una declaración tan breve como devastadora.