La increíble reacción de Guillermina Valdés al enterarse que su hija es gay

GUILLERMINA VALDES 2.jpg Guillermina Valdés junto a Paloma, Dante, Helena y Lolo.

La empresaria estuvo de vacaciones en Londres con las dos chicas y, al regresar, recordó uno de los momentos más impactantes que le tocó vivir como madre de Paloma.

Es que la adolescente que ahora se quedó en Europa para trabajar de modelo, le contó a los 16 años que era gay. "Ni siquiera soy pro diversidad, porque no registro las diferencias", relató Guille Valdés a Teleshow.

Luego, la esposa de Marcelo Tinelli tuvo una profunda conversación con "Palo" y terminó consolándola.

"Me lo contó llorando, con angustia, y después se quedó encerrada en su cuarto durante un tiempo. En un primer instante fue tremendo porque yo no lo imaginaba. Pensé: `¡Ay, qué mal! ¡¿Cómo no me di cuenta?! Qué dormidita...’. ¡¿Qué le pasa, señora....?!”, aseguró Valdés.

La modelo le dijo una frase a su hija que ella se acordaría durante el resto de su vida: "Bueno, okey. ¿Estás bien? ¿Qué necesitás? Presentame a quien sea tu amor cuando venga... Está todo bien", recordó.

Luego, Guillermina acompañó a Paloma al psicólogo pero aclaró: "No fue porque estuviese mal lo que me había contado, sino buscando que ella estuviese bien. En realidad ya estaba bien pero debe haber sido difícil decírmelo".

Hace poco la que habló de la gran calidad humana de Guillermina fue Soledad Aquino, la ex mujer de Marcelo Tinelli. La mamá de Candelaria y Micaela contó que cuando estuvo internada, Guille fue su gran apoyo. "Guille un amor, me maquillaba y después me lo sacaba también”, contó.