La impensada reacción de Valentina Cervantes al enterarse del romance de Enzo Fernández y Nicki Nicole

La relación llamó mucho la atención no sólo porque los protagonistas se mueven en ámbitos muy diferentes sino porque además, él está recientemente separado de Valentina Cervantes , la mujer con la que compartió 6 años de su vida y con la que tiene 2 hijos chiquitos.

Y aunque todo parecía indicar que Enzo iba a volver con su ex, el nuevo romance deja en claro que no será así, por lo menos en el corto plazo. Yanina Latorre se puso en contacto con Valentina Cervantes y quedó muy sorprendida con su respuesta. "Me dijo que ya lo sabía. Que cuando empezó a circular el rumor en el mundo botinero, lo llamó y él se lo blanqueó. Le dijo que la estaba conociendo", reveló.

Recordemos que el jugador fue quien tomó la iniciativa de la separación y también el que le habría dicho a la mamá de sus hijos que 'quería vivir las cosas que se había perdido por haber formado una familia desde tan chico". Valentina admitió que no se lo esperaba pero que lo aceptaba 'porque lo quería'.

Por su parte, Valentina no cierra la puerta al amor. Julieta Argenta confirmó en LAM que había hablado con ella y si bien le dijo que por ahora 'no tuvo tiempo de salir a conocer gente' estaba dispuesta a ello. "Ella quiere darse la oportunidad de conocer a otras personas".