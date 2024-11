Mia Khalifa, la actriz de contenido para adultos, habló de su romance con Julián Álvarez

“Para aclarar las cosas: no estoy saliendo con nadie, y si lo estuviera, ciertamente no sería con alguien que no tenga la edad suficiente para recordar dónde estaba el 11 de septiembre”, escribió Khalifa, ironizando con la edad de Álvarez y sin nombrarlo.

El comunicado de Mia Khalifa sobre su supuesto romance con Julián Álvarez

image.png

Sin salir a comentar nada, pero marcando la cancha de las redes, el delantero publicó hace pocas horas una foto en la que aparece junto a su novia, María Emilia Ferrero. “Te amo”, expuso el futbolista, junto a un corazón y abrazado a la joven cordobesa.

Los rumores que se viralizaron en las redes sobre Mia Khalifa y Álvarez empezaron a circular a partir de varias notas publicadas en medios como Ok Diario o The Sun que tomaron tuits que hablaban del tema.