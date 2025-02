La hija de Chico Novarro destruyó a Cecilia Milone: "Es verdad que nos molestaba"

Julieta Novarro no tuvo piedad a la hora de hablar de Cecilia Milone, la ex de Chico Novarro.

25 años hicieron un show... que tiene ir a sentarse a hablar públicamente de él, charlalo con tus amigas”.

Adrián Pallares reconoció: “Nosotros contamos acá que en el último tiempo de tu papá ella por todos los medios trataba de acercarse, molestaba a tu mamá”.

Julieta confirmó esa información: “Eso es verdad. Yo estaba cuando tocó el timbre, ‘lo quiero ver, lo quiero ver’; evidentemente no tenían contacto porque si no cómo no hubiese sabido ella que él ya no estaba bien. Le dije a papá en ese momento: ‘Está abajo, ¿tenés ganas de recibirla?’, con mamá presente, y él me dijo ‘no, no’”.

Karina Iavícoli le preguntó a la joven si tendría una charla con Cecilia Milone luego de los desplantes de la actriz a su familia por “su amor platónico” hacia su padre, Chico Novarro, y la invitada fue contundente.

“¿Te sentarías con Cecilia a decirle ‘¿por qué estás haciendo lo que haces’”, le consultó la periodista, y ella dijo: “No, no. Nosotros somos una familia que todavía está duelando; ella puede sentir que fue el amor de su vida, pero me parece mal que lo diga públicamente. Hay un punto donde él no está. ¡Anda a terapia!”.

La respuesta de Cecilia Milone

La actriz y cantante escribió en sus redes sociales: “Yo pienso seguir haciendo la prensa del espectáculo ‘Las Cartas del León’ que estoy haciendo, no tan respetuosa como vino siendo hasta ahora. Con vía pública, con cartelería, con publicidad en las redes sociales y con aquellas notas donde puntualmente se hable de lo artístico. Esto es un homenaje a Chico Novarro, a alguien que es sagrado para mí y que no puedo permitir que vaya al barro y nunca va a ir al barro en mi nombre. Por lo menos no voy a ser yo la que lo lleve ahí. Y no tengo más que contar, más que pedirles. No me acosen, esperándome en la puerta. Tuve esos tres episodios, a mí me da mucho miedo. Vivo en un edificio que no tiene seguridad”.

