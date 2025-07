La furia de Susana Giménez contra Graciela Alfano: la llamativa teoría de Moria Casán

Y siguió: “Siempre el vino es un buen compañero y largó algo que venía sintiendo hace tiempo, vaya a saber por qué La acusó de brujería, le dijo de todo”. Lejos de dar el tema por terminado, se animó a teorizar acerca de la raíz de este conflicto e hizo una reflexión acerca de la vida privada de la diva.

“Yo creo que si no hay por un por qué y largó todo esto después de cuarenta años, es porque en el fondo le gusta Graciela. Tal vez necesita salir del closet y está enamorada de ella“, dijo sin que le flanquee la voz. Y agregó: ”Grace Alfano siente que la hizo sacar de programas, siente que la prohibió en algunos lugares. Hay una contienda acá que no se sabe y si no sabe el porqué, porque Grace no le hizo nada, según me contó, yo creo que tal vez esté enamorada".

“Tal vez esta enamorada, tal vez le gusten las mujeres y no se anima a salir del closet. Estaría bueno, permitírselo, está bueno, tal vez sea un tema que tenga con las mujeres en la cosa competitiva y en el fondo será porque siente atracción. Yo creo que está un medio enamoradita de Alfano, es mi percepción. Ojo de loca, nunca se equivoca“, cerró el mensaje de voz que le envió a Etchegoyen.

El enfrentamiento se disparó el viernes a la noche en LAM, cuando Susana acusó a Graciela de mentirosa, de hacerle brujerías, aseguró que no tiene talento y que siempre la envidió. Alfano le contestó en diferentes programas, y en Infama(América) sumó a Moria compartiendo el mensaje que le había enviado por el Día del Amigo. Allí, se refirió a la mediática pelea que surgió el último viernes y que destapó una enemistad con raíces de décadas. “¿Cómo estás, reina? ¿Cómo te trata la vida con este sacudón de publicidad y de momento culmine, maravilloso como hace tiempo que no tenías?”, comenzó diciendo la “lengua karateca” a través de un mensaje de voz.

“Festejá tu momento, mi amor. Se te envidia muchísimo. ¿Cómo no se te va a envidiar, Alfano? ¡Pero, por favor! Sos una mujer bella, estás en tu mejor momento, hacés cosas… Cachetazo a todo, a la genética. La otra está ahí con retiro espiritual impositivo, chupando vino, pero uno solo porque si no le duele la cabeza y agarrándose de los pocos pelos que tiene porque ya no le quedó ni una extensión albina de Miguel Romano. Nosotros ni registramos a ese ser”, despotricó.

“Somos mucho más. Bueno, ‘amora’, ya me metía yo también. Feliz día para vos, mi amor. Vos que superaste muchas cosas y fuera de toda joda, estas son menudencias de tránsito pelotudas”, sentenció.

FUENTE: Infobae