La furia de Pampita en los Martín Fierro de la Moda cuando Vicuña ganó un premio: "¡Dale!, ¿Otra vez?"

La cámara enfocó rápidamente a Carolina y ella se fastidió: “¡Dale! ¿Otra Vez? ¿Otra vez?”.

POR QUÉ SE ENOJÓ PAMPITA EN EL MARTÍN FIERRO DE LA MODA

El malestar de la modelo y conductora fue el correlato de lo que ocurrió el 9 de julio pasado, cuando su expareja y padre de sus hijos mayores se alzó con un Martín Fierro y la cámara no dejó de mostrarla, mega sonriente y aplaudiendo con entusiasmo a Benjamín.

En ese marco, el actor chileno sorprendió con su agradecimiento sobre el escenario e hizo estallar las redes sociales. “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, dijo Benjamín Vicuña, mientras las miradas se posaron en Pampita.