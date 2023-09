La fuerte confesión de Juliana Díaz tras la internación de Maxi Giudici

Maxi Giudici se encuentra en observación, luego de un aparente intento de suicidio; ahora, Juliana Díaz , su ex novia, habló con Guido Záffora , periodista de “Intrusos” , del tema.

“Se lo llevó la custodia a la casa de Juliana ”, aseguró Záffora, y remarcó: “Esto es lo que me está contando Juliana , ahora”.

“ Hace meses que él viene medicado con psiquiatra . Que ella no quería que él esté solo, por eso ella acompañó este proceso y está esperando que llegue su madre”, detalló el periodista, sobre los mensajes que le enviaba la modelo en vivo.

Además, ella le contó que “ahora a él lo sacaron de la internación. Ojalá que con la mamá esté mejor y que se le pase lo de las pastillas, porque todavía está medio perdido. La noche de anoche fue una película de terror”.

Posteriormente, en el programa de Georgina Barbarrosa, Juliana remarcó: “Me están matando a preguntas y llamadas. No me quiero meter, hablen con la familia”.

Lee más: Tras la ruptura con Juliana, Maxi de Gran Hermano fue internado de urgencia y con custodia policial

Un vecino del empresario, por su parte, reveló: “Anoche escuché el ruido del ascensor. Maxi caminaba raro, se agarraba de la pared”.

Es importante remarcar, para entender parte de lo ocurrido, que Maxi Giudici, tras una larga crisis de pareja, terminó por separarse de la modelo, lo que habría tenido un impacto muy fuerte en él.

De hecho, fue la propia Juliana quién confirmó, días atrás, en sus redes sociales, la ruptura: “Hola a todos. Sólo quería contar que con Maxi ya no somos pareja. Entre tantas idas y vueltas, no pudimos sostener la relación. No hay retorno por el bien de nuestra salud , así que pido respeto para que cada uno pueda ser feliz y seguir su camino en paz”.

Maxi y Juliana: separación, internación y escándalo

Por qué Maxi Giudici fue internado de urgencia

Bajo el diagnóstico de “intento de suicidio”, Rodrigo Lussich leyó en “Socios del Espectáculo”, su programa de El Trece, el parte de los policías que encontraron al joven con una sobredosis de Clonazepam.

El texto oficial dice: “Fue desplazado esta mañana a la calle Perón al 1500 por un masculino que habría ingerido una gran cantidad de pastillas. Con diagnóstico intento de suicidio, fue acompañado de consigna policial por la ingesta de un blíster de Clonazepam de 2 mg”.