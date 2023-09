Tras la ruptura con Juliana, Maxi de Gran Hermano fue internado de urgencia y con custodia policial

Maxi Guidici , el ex participante de la última edición argentina de Gran Hermano (Telefe), fue internado en el Hospital Ramos Mejía luego de que fuera trasladado por personal del SAME . Según se detalló, todo se habría precipitado desde el momento en que el joven le enviara un mensaje a su madre con las claves y sus contraseñas bancarias.

Temiendo que algo estuviera ocurriendo, se comunicó de inmediato con un amigo de él, Alexis, también ex participante de Gran Hermano, quien lo encontró desvanecido. De inmediato se dio aviso al SAME y el posterior traslado. En las últimas horas de este viernes, el parte policial sobre el caso detalla que “personal fue desplazado a la 1.25 de la madrugada por un masculino que habría ingerido gran cantidad de pastillas. Arribado se encuentra con ambulancia de SAME quien asiste y deriva al Hospital Ramos Mejia a Maximiliano Jose GUIDICI (EX GRAN HERMANO 2022) con diagnóstico intento de suicidio, pudiendo ser la acción de la ingesta de un blíster de pastillas de clonazepam de 2 miligramos”.