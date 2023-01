La fiesta loca de Lali Espósito y Tini en Madrid

Lali Espósito divide su vida entre España y Argentina pero, no pierde el tiempo para salir de fiesta, sin importar dónde esté. El último fin de semana, se cruzó con Tini Stoessel en la Fiesta Bresh y los fanáticos enloquecieron.

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de fotos y videos de las dos cantantes bailando arriba de una tarima y cantando en plena fiesta. En los videos que se viralizaron se la puede ver a Lali cantando 5N sobre la tarima y el momento en el que fue a buscar a Tini para que baile con ella su canción. La Triple T demostró que con Lali no hay más que buenísima onda y disfrutó del tema de su colega. La sorpresa fue que ¡Se lo sabía entero!

La escena la completó Lola Índigo, otra afamada estrella pop a la que Lali Espósito le escribió su canción 5N. Es más, ese tema le valió varios rumores de romance con Lola allá por marzo.

tini stoessel.jpg

Tini Stoessel también hizo lo suyo y cantó "Muñecas" el tema que acaba de estrenar junto a la Joaqui y que está rompiendo récords de reproducciones en YouTube y Spotify. Así, las chicas demostraron que están más unidas que nunca, lejos de los rumores de rivalidades que siempre las colocaron como enemigas. De hecho, hace un tiempo le preguntaron a Lali si tendría una colaboración con Tini y la respuesta de la argentina sorprendió. "Sí. No sé cuándo, pero nosotras estamos todo el tiempo hablando. Ella me ha mandado canciones para que yo escuche. Y yo le he compartido también lo que estaba haciendo", aseguró Lali. Habrá que esperar.

lali espósito 2.webp