La fiesta de cumpleaños de Antonela Roccuzzo: perlitas, sorpresas y todo lo que no se contó

En una noche llena de las estrellas del fútbol, Bizarrap brilló con toda su magia. El cantante viajó especialmente para la celebración y puso a Leo a bailar junto a todos sus compañeros del Inter de Miami como a otros amigos como Luis Suárez, Jordi Alba y Pepe Costa, quien es asistente del jugador desde sus años en el Barcelona. Todos bailaron y corearon al ritmo de “Quédate”, el éxito del famoso DJ con Quevedo.

Lionel y Bizarrap, un solo corazón

En las imágenes aparece Leo cantando a los gritos en medio del restaurante junto al delantero uruguayo y al lateral español. “¡Sos crack, Bizarrap! Hermosa noche con amigos”, le agradeció, encantado por tenerlo en la celebración del cumpleaños de su esposa.

Antonela registró ese momento tan especial para sus redes, al que sumó otro artista que viene arrasando. Louta fue parte del show de Bizarrap y le puso un condimento más a una fiesta marcada por la buena onda, artistas internacionales brindando un exclusivísimo show único, y por supuesto lo mejor de la alta cocina y los tragos.

El llamativo restaurante de Miami

El elegido por la pareja fue Gekko, un exclusivo restaurante japonés que tiene Bad Bunny en la ciudad estadounidense y que la rompe en la noche de Miami. Según afirma el sitio web, se caracteriza por los sabores del país oriental. Tiene cortes de carne de primera calidad, piezas de sushi muy particulares y aperitivos de mariscos. También cuenta con una especial variedad de cócteles personalizados, amplia carta de vinos y servicio de botellas.

El restaurante del ídolo del trap se llama Gekko que significa “luz de luna” y su intención es “transportar a los visitantes a un mundo nocturno, íntimo y único”. Una premisa que cumplió con el súper festejo por los 36 de Antonela.

Como no podía ser de otra forma, la “pareja de la noche” eligió looks fieles a su estilo, pero que cuestan cifras elevadísimas de exclusivas marcas europeas. Ella apostó por un vestido corto de Saint Laurent, con detalles fruncidos en color marrón que tiene como valor la friolera cifra de casi tres mil cuatrocientos euros. Mientras que el ídolo del fútbol optó por un estilo más urbano, pero no por eso menos lujoso. Leo eligió una camisa de jean blanca de la marca Prada que cuesta más de mil quinientos euros.

La emoción de Bizarrap no le cabía en el cuerpo. En la misma red social le dejó un mensaje al futbolista que resumió su felicidad. “Qué linda noche, Leo. Sos el número 1″, escribió, junto a una postal con Messi en una día que, no solo para él, será inolvidable.