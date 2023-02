La familia de Manu Urcera se opone a la boda con Nicole Neumann: los motivos

A Nicole Neumann no la dejan ser feliz. Por primera vez desde que se separó de Fabián Cubero, la modelo había encontrado de nuevo el amor y está a punto de casarse con el piloto de automovilismo, Manu Urcera .

La fecha tentativa para la boda es diciembre de 2023 pero las cosas no están bien en la pareja y no es por problemas de ellos. En Intrusos revelaron que la familia de Manu Urcera tiene ciertas pretensiones sobre la boda y, además, no ven con buenos ojos a Nicole por ser mediática y tener 3 hijas.