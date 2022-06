La familia de Gustavo Martínez, el ex de Ricardo Fort, pide Justicia

Es que la familia de Martínez sostenía que el hombre estaba prácticamente abandonado, que no tenía ni para comer y que los Fort no le pasaban nada de dinero que no fuera para mantener a los chicos. Todas estas situaciones son las que, según los Martínez, llevaron al ex de Ricardo Fort a tomar la drástica decisión.

Este domingo, para su cumpleaños, uno de los sobrinos del fallecido lo saludó en redes sociales y envió un mensaje polémico directamente para la familia del emporio chocolatero.

gustavo martínez 1.webp El posteo del sobrino de Gustavo Martínez pidiendo Justicia.

“Siempre estarás en nuestros corazones. Confiamos en que algún día se sepa la verdad y se haga Justicia. Te amamos”, escribió Nicolás para recordar a su tío. El joven también compartió varios videos suyos entrenando junto a Gustavo Martínez en el gimnasio.

Tras conocerse el suicidio del gran confidente de Ricardo Fort, su familia ya se había despachado con durísimos mensajes contra la familia. “¡Esto es un abandono! Mi tío era el mejor personal trainer, que se cuidaba su cuerpo, qué pasaría en esa casa para pensar eso. ¡Habló con mi hermano a ver si le podía dar trabajo! Obvio por eso nosotros lo ayudábamos”, habían dicho.

Marta Fort también quiso recordar a quien fue su padre tras la muerte de Ricardo y lo hizo con un emotivo video en el que colocó: “¡Feliz cumple, Gus! Siempre te voy a extrañar. Sigo sin poder creer tu pérdida”.