La exesposa de Exequiel Palacios vendió la medalla y la camiseta, pero...

Sobre la camiseta dijo que la vendió porque estaba dedicada a ella con una frase amorosa y ella ya no quería tener en sus manos esta casaca. Y sobre la presea de Qatar 2022 informó que es una réplica y que no vendió la verdadera medalla porque esa la tiene Exequiel Palacios.

“Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo solo le estoy pidiendo lo que me corresponde que hicimos juntos, y que me firme el divorcio”, le reveló la mujer al programa Socios del Espectáculo en una clara muestra de tomar cartas en el asunto si la situación no cambiaba, tras la escandalosa separación que tuvieron.

“Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él”, advirtió Frías, quien acompañó a Palacios en su carrera que comenzó en River hasta escalar en el fútbol alemán con la camiseta del Bayer Leverkusen.

Arrinconada por las deudas de su propiedad y la negativa de Palacios en querer llegar a un acuerdo para pagar un monto que no fue especificado, pero que ella, en otras palabras, agregó que el futbolista podría pagarlo tranquilamente debido al sueldo que percibe en el fútbol teutón, Frías manifestó que llegó a una situación límite. “Hay cosas que no quiero vender porque valen un montón para mí, corresponde a un sacrificio que hicimos juntos, pero si toca, toca, yo tengo que tener mi techo”, dijo.

Por último, aclaró que a Palacios no “le conviene que ella hable” y puso sobre el tapete su situación anímica y emocional que se profundizó desde la separación: “Estoy medicada por depresión y ansiedad, tomo pastillas para dormir porque no puedo dormir más de tres horas. Cuando pasó lo de mi bebé quedé muy mal. Lo pude sanar, pero duele que me pague así la persona por la que aposté todo”, cerró.