La ex de un jugador de la Selección le vendió la camiseta y la medalla de campeón del mundo por venganza

En redes sociales, la propia Frías compartió una imagen junto a un comprador de una camiseta de Palacios, acompañada de un comentario que decía: "El comprador de la primera camiseta! Una cuota menos". Esta publicación da a entender que la venta de las pertenencias de Palacios se está llevando a cabo de manera progresiva, lo que refleja la necesidad de la ex pareja por generar ingresos para mantenerse financieramente mientras atraviesan el proceso de divorcio.

Al rato, se viralizó una historia en Instagram de un usuario bajo el nombre @Fede10426 con la medalla de campeón del mundo en Qatar 2022 con una cita particular. "Con el amigo @alexistroncoso95 y @yesifrias gracias x la atención amiga ojalá sirva la venta", escribió mientras posaba con el tesoro preciado.

La explicación de Frías sobre las ventas

Lo que explica Yésica es que, durante el tiempo que estuvo en pareja con Palacios, no pudo desarrollar su propia vida y que ahora se ve obligada a tomar esta decisión drástica. "Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el departamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él", comentó.

Además, la ex pareja del Tucu agregó: “Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio”.

“Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda. Hay cosas que no quiero dejar, porque son cosas que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo. A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije”, cerró.