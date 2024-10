La ex del Pocho Lavezzi lo escrachó con capturas de mensajes: "No me gusta cuando hombre comprometidos..."

A poco de ser papá, el Pocho Lavezzi enfrenta un escándalo familiar luego de que su ex pareja, Natalia Borges , lo escrachara mostrando capturas de mensajes que, según denunció, recibe de parte del ex jugador.

En el chat aparecía el video que el Pocho le mandó a Natalia. Se trataba de un video con una canción romántica que expresaba: “Y que digan en la radio que yo te quiero de veras. Y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna... Que este amor es tan profundo, que tu eres mi consentida”.

El mensaje que recibió Natalia Borges de su ex, el Pocho Lavezzi

Luego de mostrar ese mensaje, Borges aclaró que intentó comunicarse con Guadalupe Tauro, la actual pareja y mamá del último hijo de Lavezzi. “Me bloqueó, así que tal vez ustedes puedan avisarle. No me gusta cuando me escriben hombres comprometidos”, manifestó la modelo.

Sus palabras desataron un escándalo porque le llegaron fuertes mensajes de parte de la cuñada del Pocho. “Sos una mugre de persona, todo te va a volver. Dejá de molestar a la familia de mi hermana, ridícula”, fue la reacción de Valentina Tauro.

El descargo de Natalia Borges luego de exponer los mensajes del Pocho Lavezzi

La modelo brasileña estuvo en pareja con Ezequiel desde el 2020 al 2022. En las últimas horas, mostró los mensajes que recibió de parte del exfutbolista y compartió varios videos para explicar por qué decidió exponerlo en las redes sociales.

Natalia contó que algunas personas le escribieron para decirle que ella “busca atención”. Sobre esto, manifestó: “Les quiero recordar que yo tenía muchas razones para hablar antes, nunca lo hice porque no tendría tampoco la fuerza para hacerlo. Le pedí a él también que no me escriba un montón de veces”.

Además, Borges explicó que ella estaba embarazada cuando recibía estos mensajes. “Yo respeto a las mujeres, aunque no me respetaron. Soy una mujer de verdad, digo siempre la verdad. Me sentía como una bol... en participar de todo eso y no ponerlo acá”, indicó.

En sus palabras se refirió a la dificultad que tuvo para ponerse en contacto con Guadalupe Tauro, la actual del Pocho. “Intenté avisarle por privado, pero me bloqueó. Solo quiero que todo esto no me pase más”, comentó Natalia.

La ex de Lavezzi detalló que en varias ocasiones le pidió a su ex que dejara de hablarle, pero él seguía haciéndolo. “Si continúa así, yo voy a mostrar todo. No solo el último (chat), todo. Así que mejor que estén tranquilitos”, lanzó.