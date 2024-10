La esposa de Enzo Fernández confirmó la separación y contó el motivo: "Con eso me basta"

image.png

Qué dijo Valentina, la esposa de Enzo Fernández

“Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro, pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor. Yo sé la persona y el excelente que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”, escribió en Instagram.