La espalda de Wanda Nara y los monitos: el posteo que revolucionó Instagram

Horas después, su primer gesto público fue una imagen. Un cuerpo de espaldas, semidesnudo, capturado en blanco y negro, como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese instante. La empresaria luce solo la parte inferior de su ropa interior, la piel desnuda proyectando una mezcla de desafío y sensualidad. No hay epígrafe. No hay aclaraciones. Solo tres emojis: los tres monos sabios del proverbio oriental. El que no ve, el que no escucha, el que no habla. El simbolismo es claro. Y letal.

Las redes, por supuesto, estallaron. “Cuando me separe no diré nada, pero habrá señales”, escribió una usuaria, al sintetizar lo que muchos intuyeron: que Wanda respondió sin pronunciar palabra, con una postal tan calculada como directa. Otros la elevaron al podio de la femineidad mediática: “Team Wanda Nara, sos una reina. Muchas podrán copiarte, pero jamás igualarte”, fue uno de los tantos halagos que inundaron la publicación.

L-Gante, cuyo verdadero nombre es Elián Valenzuela, había forjado con Wanda un vínculo más cercano a la telenovela que al romance clásico. Desde que se mostraron juntos por primera vez, a mediados de 2022, todo fue espectáculo. Se besaron en videoclips, protagonizaron escándalos en televisión y cultivaron una relación ambigua, siempre a medio camino entre la realidad y el show. Pero esa novela, parece, no tendrá más capítulos. Al menos, no juntos.

El anuncio del músico ocurrió sin previo aviso. Antes no hubo signos evidentes de distanciamiento. Pero quizá, como en tantas historias mediáticas, el verdadero desenlace ocurre puertas adentro, cuando las cámaras ya se apagaron.

Wanda eligió no hablar. Pero dijo todo. Y en esa imagen muda, tan cuidada como provocadora, dejó en claro que el adiós no necesita palabras. Solo señales.

Pero por si faltara algo más, el viernes último, horas antes del anuncio del cantante, ambos se habían mostrado juntos y en un momento de intimidad.

“Lluvia y siestita con ellos”, escribió la empresaria, junto a un emoji de corazón rojo para describir la situación que vivía. En la story que la mediática compartió podía verse a L-Gante acostado en un cama al lado de la cantante, mientras que de fondo aparecía Kennys Palacios, asistente de Wanda. Acto seguido, el joven rodeó a la conductora con sus brazos y la besó en el cuello.

Si bien la escena parecía mostrar la cotidianeidad del grupo, minutos después de publicar el video, Nara decidió borrarlo de sus redes sociales. Rápidamente, este gesto llamó la atención de sus seguidores, quienes manifestaron su preocupación. Mientras tanto, L-Gante también había compartido un video de ese encuentro en su cuenta de TikTok. Mientras sonaba la canción “Chakalito”, de Angel Fire, el joven se grababa desde el celular mientras Wanda estaba recostada boca abajo, parcialmente tapada. En ese instante, el artista elevó la cámara para mostrar cómo posaba su mano sobre la parte baja de su pareja.

Esa fue la última escena en que se los pudo ver juntos. Solo resta esperar cómo continuará la historia.

FUENTE: Infobae