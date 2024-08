La curiosa reacción de Fátima Florez ante el beso de Javier Milei y Yuyito González

La reacción de Fátima Florez ante el beso de Javier Milei y Yuyito González

image.png El curioso mensaje de Fátima Florez ante el beso de Javier Milei y Yuyito González

Su reacción, que despertó incredulidad, resonó con muchos de sus seguidores, quienes de inmediato relacionaron la reacción de la humorista con el video amoroso del presidente y su nueva novia.

El beso entre Jvaier Milei y Yuyito González

Javier Milei lo hizo oficial: está de novio con Yuyito González. Los rumores son de algunas semanas atrás cuando el presidente y la exvedette coincidieron en un palco del Teatro Colón a donde asistieron a ver la ópera Carmen. Solo faltaba la confirmación.

Ese video en el que el presidente deja en claro que está en pareja con Yuyito llegó este martes cuando ambos fueron al Centro Cultural Kirchner (CCK) para la presentación de la Ley de Juicio por Jurados. En el mismo contexto, también se puso en escena la obra "La Noche del 16 de enero".

Este gesto de amor entre el líder de la Libertad Avanza (LLA) y la actriz fue capturado en cámara por los presentes en el evento que no dudaron en sacar sus celulares para tener registro de ese primer beso. Además, estaban junto a Milei, la canciller Diana Mondino y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1823502433651212526?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1823502433651212526%7Ctwgr%5Ec5e4c9cb1e3b6a7834cc9b97ff2bb388f4f02931%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.tiempodesanjuan.com%2Fespectaculos%2Fjavier-milei-le-dio-el-primer-beso-publico-yuyito-gonzalez-el-video-n381861&partner=&hide_thread=false Javier Milei le dio el primer beso en público a Yuyito González. pic.twitter.com/MP4ve4dIft — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) August 13, 2024

La vez que Fátima Florez se emocionó al recordar su relación con Javier Milei

"Me enamoré y a esa persona le tocó por elección de la gente, de un 55% del público, ser presidente. Podría haber sido un empresario o un futbolista. Uno se enamora de la persona”, agregó.

“Soy un ser humano que no tengo por qué reprimir mis sentimientos. Para mí lo que manda es el corazón", afirmó, a lo que el periodista le preguntó: “¿Seguís enamorada de Milei?".

“Sigo enamorada de mi profesión. Me da felicidad y fidelidad. Me da emoción que la gente me siga. Me emociona de verdad porque es mi pasión. Mi amor es el público, ustedes no tienen idea del amor que me da la gente. Vengo a cumplir mis sueños y no mandatos de otros”, replicó Fátima Florez.