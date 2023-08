La conmovedora frase de Wanda Nara a Ángel de Brito: "Sentí que..."

Allí, siempre según su relato, le hicieron una serie de estudios más exhaustivos y una biopsia cuyo resultado obtuvo el jueves de la semana pasada. “Antes de ese resultado, me aclara Wanda, nunca le confirman a nadie. De esa manera trabaja la institución”, aclaró De Brito sobre las diferentes versiones que habían salido públicamente, mientras ella aún esperaba la palabra oficial de los médicos.

“En un primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: ‘Me voy a morir y no me lo dicen’”, le contó Wanda al periodista sobre las sensaciones que vivió cuando aún estaba esperando el diagnóstico. En tanto, le explicó que dentro de su enfermedad podían ser seis tipos de patologías distintas, por eso los profesionales quisieron tener diagnóstico certero para indicarle a ella cuáles eran los pasos a seguir. “Me hice una biopsia que tarda entre 15 y 20 días en tener el resultado final. Y ahí se confirma. En mi caso tardó 12 días. Pero me enteré por televisión. Y yo se lo decía todo el tiempo a los médicos: ‘Lo dicen en la tele’. En este lugar se hacen cinco estudios y todo indicaba que podía ser una de estas cosas. Pero no se podía confirmar al cien por ciento y, para no equivocar la medicación que te suministran, quieren ser lo más exactos posibles”, especificó la modelo.

Mientras esperaba los resultados, y ante la incertidumbre, reveló que entró “en pánico”: “Por no saber lo que me estaba pasando. Por los chicos, se te cruza todo por la cabeza”, se sinceró haciendo foco en sus cinco hijos: Valentino, Constantino y Benedicto -de su matrimonio anterior con Maxi López-, Francesca e Isabella -de su relación actual con Icardi-. “Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios. Mi familia, destruida. Mauro quería dejar la carrera. Zaira se volvió de sus vacaciones. Mi mamá, tirada por el piso. Sentí que se caía todo. Y me hice fuerte para que sientan todos que estaba bien, pero se me desmoronaba todo”, continuó la modelo.

“El tratamiento es con medicación y muy lento”, le dijo a De Brito, quien agregó que continúa con el suministro de pastillas durante sus días en Turquía y que regresará a Buenos Aires para tener los controles necesarios con los profesionales a cargo de su salud.

Además, quiere estar presente con su hijo mayor. “Voy a ir y venir varias veces, seguramente, porque Valentino está jugando en River. Las mamás queremos que todos sean felices. Y él, ahí jugando en su equipo, es feliz. A mí me cuesta porque, obviamente, me tengo que separar”, agregó sobre el presente de su hijo de 14 años, quien juega en las Inferiores del club millonario que por estos días quedó al cuidado de su padre, Maxi López, quien llegó al país para acompañar a sus hijos cuando Wanda todavía estaba esperando el diagnóstico.

Por su parte, le comentó al periodista que las autoridades de Telefe -el canal que la contrató y en el que realizó su último trabajo que aún sigue al aire, Masterchef- estuvo en contacto con ella de manera permanente y siguió de cerca las novedades sobre su salud, poniéndose a disposición. Lo mismo hizo Susana Giménez, quien le dio el nombre del médico con quien finalmente Wanda Nara comenzó el tratamiento: “Yo estaba con mucho miedo, en shock y no conocía a nadie”.